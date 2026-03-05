Polideportivo
05 de marzo de 2026 - 20:14

Asunción Tennis Bowl: Álvaro Frutos y Martina Mora avanzan a “semis”

Martina Mora Da Silva, esperanza guaraní, disputa hoy una de las semifinales del certamen asunceno.
Martina Mora Da Silva, esperanza guaraní, disputa hoy una de las semifinales del certamen asunceno.Gentileza

Los paraguayos Álvaro Ariel Frutos Alonso y Martina Claudeline Mora Da Silva consiguieron este jueves sendas victorias en el marco del 46° Asunción Bowl J300 que se disputa en el Club Internacional de Tenis (CIT).

Por ABC Color

Las raquetas juveniles disputan el torneo insignia del tenis paraguayo a nivel internacional.

El resto del Team Paraguay que inició la travesía 2026 ya está fuera.

Lea mas: Paraguay Open 2026

Álvaro brilla en la principal categoría U18, y en cuartos le ganó al brasileño Carlos Lino por 6-1, 4-6, 6-2.

Este viernes jugará la semifinal contra la siembra 2, el puertorriqueño Yannik Álvarez.

En U16, Martina se impuso a la principal favorita, la argentina Caira Delfina Vega con categóricos 6-2, 6-1.

En “semis” jugará este viernes contra la venezolana Stephanie Pumar (#3).