Asunción Tennis Bowl: Álvaro Frutos y Martina Mora avanzan a “semis”

Las raquetas juveniles disputan el torneo insignia del tenis paraguayo a nivel internacional.
El resto del Team Paraguay que inició la travesía 2026 ya está fuera.
Álvaro brilla en la principal categoría U18, y en cuartos le ganó al brasileño Carlos Lino por 6-1, 4-6, 6-2.
Este viernes jugará la semifinal contra la siembra 2, el puertorriqueño Yannik Álvarez.
En U16, Martina se impuso a la principal favorita, la argentina Caira Delfina Vega con categóricos 6-2, 6-1.
En “semis” jugará este viernes contra la venezolana Stephanie Pumar (#3).