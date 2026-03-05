Polideportivo
05 de marzo de 2026 - 16:34

Ciclista Michael Matthews sufre fractura de las muñecas

Michael Matthews se fracturó ambas muñecas tras un accidente sufrido mientras entrenaba.

El australiano Michael Matthews, líder del equipo Jayco AlUla, sufrió este jueves un accidente mientras se entrenaba, por lo que se perderá la competencia París-Niza que comienza el próximo domingo.

Por ABC Color

El personal médico del equipo ha confirmado que los resultados de la tomografía computarizada muestran fracturas en ambas muñecas, lo que lo descarta de todas las próximas carreras.

El ciclista Michael Matthews, de 35 años, disfrutó de un comienzo destacado en la temporada 2026 con una victoria en su primera carrera, el Gran Premio Castellón.

Estaba previsto que el domingo participara en su primera gran prueba WorldTour de la temporada, la París-Niza, con 8 días de competición. EFE