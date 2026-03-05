El Clásico Mundial de Béisbol lanza su primera banda sonora, con Becky G y Myke Towers

El tema principal de la competición es 'Make It Count', una mezcla de pop latino, reguetón y K-pop que interpretan la estadounidense Becky G, el puertorriqueño Myke Towers y Yeonjun, miembro de la 'boy band' surcoreana Tomorrow X Together.

La lista de música del campeonato también está integrada por las canciones 'MVP', de la puertorriqueña Young Miko, que refleja la conexión entre el béisbol y su isla natal, o 'My Place', del japonés Fujii Kaze, centrada en el legado del Clásico Mundial en Japón.

La elección de los artistas es un guiño a las sedes del torneo, cuyo primer partido se disputó hoy en Tokio, y el resto comenzarán a partir del viernes en Estados Unidos y Puerto Rico.

Detrás de la primera banda sonora en la historia del torneo se encuentra el productor Tainy, dos veces ganador del Grammy, y que posee experiencia trabajando con Bad Bunny, Dua Lipa o Justin Bieber.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputa del 4 al 17 de marzo, con la final prevista en el LoanDepot Park, de los Marlins de Miami.

Japón ejercerá como defensor del título tras superar por 3-2 en la final de 2023 a Estados Unidos.