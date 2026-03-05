México niega cancelación de reservas hoteleras por parte de FIFA para el Mundial

La aclaración se produce después de que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México señalara en medios locales que la FIFA habría cancelado cerca de 800 de las 2.000 habitaciones que tenía reservadas en la capital, lo que representaría alrededor del 40 % de su bloque inicial para el torneo.

Según Cuevas, lo ocurrido responde a un procedimiento habitual en la organización del evento.

“Cuando ustedes se meten a una página web y hacen una reservación de hotel, les puede aparecer si ya hacen la reserva si pueden tener una tarifa cancelable. Eso fue lo que sucedió. FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sedes”, explicó durante la conferencia presidencial diaria.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Cuevas precisó que la organización había bloqueado habitaciones desde hace aproximadamente dos años para distintos grupos vinculados al torneo, pero que el plazo para decidir si mantenía esas reservas venció recientemente.

“¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho”, señaló.

La funcionaria comparó el proceso con las reservas cancelables que suelen ofrecer los hoteles en plataformas digitales, a la vez que explicó que la liberación de habitaciones responde a que aún no están definidos todos los participantes y acreditaciones del evento.

“Tenemos los partidos de repechaje. Los partidos de repechaje todavía van a suceder ya en 21 días y ahí sabremos cuáles son los equipos que llegarán a jugar a distintas ciudades. Entonces, no todo está definido”, explicó.

La representante mexicana aseguró que el interés internacional por asistir al Mundial sigue siendo alto y destacó que dos de los cuatro partidos con mayor demanda en la reciente fase de venta de boletos corresponden a sedes mexicanas.

“De los cuatro partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, dos estaban en nuestro país. Uno en la Ciudad de México, uno en la ciudad de Guadalajara”, afirmó, refiriéndose al partido de inauguración México-Sudáfrica el 11 de junio y el de Uruguay contra España el 26 de junio.

Cuevas descartó que exista un problema de turismo de cara al torneo y aseguró que el país mantiene cifras récord en el sector.

“México, como lo dice nuestra presidenta, México está de moda y está muy de moda para el mundial. Por las habitaciones no se preocupen, más bien aquí haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar”, concluyó.