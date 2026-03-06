Arturo Ruiz: “El Joventut está jugando muy bien y tiene mucho talento”

Ruiz avanzó este viernes en rueda de prensa que el base francés Jonathan Rousselle ha tenido que viajar de urgencia a su país por el fallecimiento de su madre, aunque espera contar con él para el partido.

“Son momentos duros para el grupo porque es una persona muy importante para nosotros. Hemos hecho todos un esfuerzo grande para hacer entrenos de calidad y estamos en el camino que queremos”, comentó al respecto.

Ruiz expuso que ha visto en los suyos “buena calidad de entrenamientos pese a no tener competición” con “un gran trabajo de los chicos del U22 para poder seguir creciendo".

Sobre el Joventut aseveró que “es un equipo está jugando muy buen baloncesto, está muy bien entrenado y ha demostrado ambición con los fichajes que hace: esta en un buen momento, en casa está muy fuerte, y es un equipo que tiene mucho talento”, agregó.

Consideró que "hay que jugar lo más rápido posible y que sus jugadores principales no generen para los demás y que sus pívots tampoco generen mucho”, y citó como clave “el trabajo físico y de presión sobre sus generadores”.

Respecto al estadounidense Javan Johnson, que debutará en Badalona, apuntó que está “preparado para jugar el domingo” y que “va a tener que asumir la responsabilidad” ante la lesión del francés William Howard.

“Viene de un baloncesto diferente pero esperamos ver pronto su mejor rendimiento”, añadió sobre el alero.