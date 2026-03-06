Lucía Martínez da el salto al remo universitario de Estados Unidos con Ohio State

Lucía, hermana de la también remera Nicole Anahí Martínez (campeona del Panamaricano Junior), será parte del prestigioso programa universitario estadounidense, que habitualmente recluta tanto atletas con experiencia internacional como nuevas promesas del deporte, confirmó la llegada de la paraguaya a través de sus redes sociales, destacando su trayectoria y proyección.

Desde la cuenta oficial de las Buckeyes publicaron un mensaje especial de bienvenida dentro de su tradicional sección dedicada a las nuevas integrantes del plantel:

“¡Es hora de celebrar otro Viernes de Primer Año!Hoy le damos la bienvenida a ✨Lucía Martínez✨, quien se une a nosotros desde Asunción, Paraguay y el Colegio Cristo Rey este otoño.

Lucía tiene una sólida trayectoria remando con el equipo de Paraguay, y su experiencia, entusiasmo y determinación nos ayudarán a seguir subiendo el listón. ¡Estamos deseando darle la bienvenida a Columbus y ver qué puede hacer con sus compañeras de Buckeye! 💪

¡Bienvenida, Lucía!”

La llegada de Martínez al equipo universitario representa un nuevo paso en su carrera deportiva y también una gran oportunidad para continuar su desarrollo en uno de los programas más competitivos del remo universitario en los Estados Unidos.

Su incorporación reafirma además la presencia creciente de atletas paraguayos en el deporte universitario norteamericano, donde combinan la formación académica con el alto rendimiento deportivo.