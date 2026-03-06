Polideportivo
06 de marzo de 2026 - 20:08

Sudamericano de tenis de mesa: Atleta José Fernández espera apoyo para viajar a Chapecó

José Fernández, destacado mesatenista, representará a la Federación Paraguaya en el "suda" de Chapecó, Brasil.
José Fernández, destacado mesatenista, representará a la Federación Paraguaya en el "suda" de Chapecó, Brasil.

El mesatenista José Julián Fernández Acosta (15 años) sueña con su participación en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa U15/19 que se celebrará en Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil. Para ello, sus seres queridos realizan un emprendimiento este sábado, esperando el apoyo de todos los amantes del tenis de mesa y del deporte en general.

Por ABC Color

“Joju” es un destacado atleta del tenis de mesa y sus logros hablan de su excelente condición, motivo por el cual se fue seleccionado por la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa para esta cita regional.

"Joju" en lo alto del podio.
"Joju" en lo alto del podio.

El atleta guaraní tomará parte en la categoría U19 y practica tenis de mesa desde los 7 años, siendo su sueño esta participación que ahora está tocando con los dedos.

Lea mas: Paraguay busca títulos en Buenos Aires

El certamen se realizará en la catarinense ciudad del 28 de marzo al 4 de abril próximos y nuestro compatriota espera dejar en alto el nombre de nuestro país.

* Emprendimiento. Con el propósito de solventar los ingentes gastos que demanda la participación en un certamen internacional, los padres y allegados de José están realizando una pizzeada este viernes.

Imagen sin descripción

* Pedidos e informaciones: Los pedidos se pueden realizar al 0961995168 (Tres Bocas - Villa Elisa). Costo de 1 pizza G. 35.000; Combo 2 pizzas G. 60.000.

Transferencias: Alias 0961995168; María del Carmen Acosta, Cooperativa Mburicaó.

José debe viajar a la sede del torneo el viernes 27 de febrero próximo, para lo cual quedan pocos días para seguir recibiendo el apoyo de la gente y concretar su sueño, viajando para el torneo en Brasil.