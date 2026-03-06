Sudamericano de tenis de mesa: Atleta José Fernández espera apoyo para viajar a Chapecó

“Joju” es un destacado atleta del tenis de mesa y sus logros hablan de su excelente condición, motivo por el cual se fue seleccionado por la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa para esta cita regional.

El atleta guaraní tomará parte en la categoría U19 y practica tenis de mesa desde los 7 años, siendo su sueño esta participación que ahora está tocando con los dedos.

El certamen se realizará en la catarinense ciudad del 28 de marzo al 4 de abril próximos y nuestro compatriota espera dejar en alto el nombre de nuestro país.

* Emprendimiento. Con el propósito de solventar los ingentes gastos que demanda la participación en un certamen internacional, los padres y allegados de José están realizando una pizzeada este viernes.

* Pedidos e informaciones: Los pedidos se pueden realizar al 0961995168 (Tres Bocas - Villa Elisa). Costo de 1 pizza G. 35.000; Combo 2 pizzas G. 60.000.

Transferencias: Alias 0961995168; María del Carmen Acosta, Cooperativa Mburicaó.

José debe viajar a la sede del torneo el viernes 27 de febrero próximo, para lo cual quedan pocos días para seguir recibiendo el apoyo de la gente y concretar su sueño, viajando para el torneo en Brasil.