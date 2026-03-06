Tenis de mesa: Paraguay busca el título en Buenos Aires

La pareja guaraní disputará el partido decisivo este viernes desde las 20:00 frente a los locales Lucas Alto e Isabella Olivarez, representantes de Argentina, en un duelo que promete emociones y un alto nivel competitivo dentro de este prestigioso certamen juvenil del circuito internacional.

El camino de los paraguayos hacia la final fue contundente. En su debut superaron con claridad por 3-0 a la dupla argentina integrada por Heredia y Bibbo.

Posteriormente, volvieron a mostrar solidez al imponerse por 3-1 frente a Urfeig y Valerio. Ya en instancias decisivas, Paiva y Acuña confirmaron su gran momento al vencer por 3-0 a Axon y Pérez, y en semifinales repitieron el marcador ante Marcial y Salusso.

Con un rendimiento sólido y mostrando gran entendimiento en la mesa, los representantes nacionales llegan a la final con la ilusión de conquistar el título y seguir posicionando al tenis de mesa paraguayo en el ámbito internacional.