06 de marzo de 2026 - 17:43

Tenis de mesa: Paraguay busca el título en Buenos Aires

Florencia Paiva y Fernando Acuña están en la final del WTT Youth Contender Buenos Aires, Argentina.
El tenis de mesa paraguayo tendrá presencia en la gran final del circuito mundial WTT Youth Contender Buenos Aires, gracias a la destacada actuación de la dupla conformada por Florencia Paiva y Fernando Acuña, quienes lograron instalarse en la definición de la categoría dobles mixtos.

Por ABC Color

La pareja guaraní disputará el partido decisivo este viernes desde las 20:00 frente a los locales Lucas Alto e Isabella Olivarez, representantes de Argentina, en un duelo que promete emociones y un alto nivel competitivo dentro de este prestigioso certamen juvenil del circuito internacional.

El camino de los paraguayos hacia la final fue contundente. En su debut superaron con claridad por 3-0 a la dupla argentina integrada por Heredia y Bibbo.

Posteriormente, volvieron a mostrar solidez al imponerse por 3-1 frente a Urfeig y Valerio. Ya en instancias decisivas, Paiva y Acuña confirmaron su gran momento al vencer por 3-0 a Axon y Pérez, y en semifinales repitieron el marcador ante Marcial y Salusso.

Con un rendimiento sólido y mostrando gran entendimiento en la mesa, los representantes nacionales llegan a la final con la ilusión de conquistar el título y seguir posicionando al tenis de mesa paraguayo en el ámbito internacional.