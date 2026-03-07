Clásico vandalismo: Bochorno de salón

Lastimosamente, uno de los deportes mas practicados y gloriosos con títulos mundiales, el fútbol de salón, está muy identificado con bochornosos actos de violencia y vandalismo, tanto dentro como fuera del campo de juego. Un clásico como este, entre franqueños y paranaenses, amerita siempre tomar medidas especiales por los antecedentes de violencia de costumbre.

Precisamente, en forma previa al cotejo decisivo, días pasados se realizó una reunión con los principales actores “por la no violencia” en la Gobernación local.

* Antecedente inmediato. En el partido de ida, con Paranaense como local ya se habían registrado graves incidentes tras el partido en el Polideportivo Área 5, con victoria esmeralda por 2-1 contra los verdeamarillos.

* Los hechos del viernes. Hechos de violencia y vandálicos de la hinchada franqueña, en su casa, interrumpieron el desarrollo del juego contra su archirrival Paranaense cuando éstos ganaban 1-0, el viernes. Transcurrían 12’29” del segundo tiempo.

Dicen que un grupo de 15 personas, identificadas como hinchas de Presidente Franco (según documento del Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón) intentaron ingresar al vestuario visitante.

Los hinchas fueron en busca del jugador paranaense José “Tata” Sarubbi, e inclusive lo siguieron hasta la ambulancia donde se encontraba, “peligrando su vida” según sus propios testimonios.

Parte de la hinchada se habría enfrentado con policías en las inmediaciones del campo de juego, y en medio de la confusión - forcejeo entre un policía y un hincha- se activó una granada de gas lacrimógeno, que llegó a afectar el interior de la cancha, y los árbitros tomaron la medida de suspender el encuentro.

* Resolución del Tribunal. Por Resolución N°05/26, el Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS) dio por finalizado el partido.

El documento señala que 15 personas identificadas con la hinchada de Presidente Franco quisieron ingresar al vestuario visitante.

El TJD multó con G. 15.000.000 a la federación franqueña por ingreso de bebidas alcohólicas al recinto, por los disturbios de los hinchas, por el ingreso reiterado del DT al campo de juego y por el incumplimiento de indicaciones realizadas en la reunión que tuvo lugar días pasados, viendo la seguridad para este clásico.

En cuanto a la resolución sobre el partido, como Paranaense ganaba 1-0 antes de la suspensión, se mantuvo el resultado y la selección esmeralda consiguió la clasificación, para sumarse a Minga Guazú por este grupo regional.

Sarubbi fue autor del tanto a los 3’10” de la complementaria, gol que finalmente permitió la clasificación paranaense.

* Clasificados: A los anfitriones Caaguazú, Oviedo, Pastoreo y Repatriación, se suman por ahora: Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná, Ayolas, San Juan Bautista, Villarrica, Caazapá, Cerrito, Concepción, Amambay, San Pedro, Minga Guazú, Itauguá, Panaraense y Villeta. Restan 5 cupos.