Dani Vallejo está en la final del ATP Challenger 75 de Brasilia

El mejor tenista paraguayo de la actudalidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 104 del mundo), suma una nueva final en su carrera, la cuarta en torneos de esta categoría y esta vez en el Brasilia Tennis Open, un Challenger 75 que se disputa en la capital del vecino país.

Dani, sembrado 1 del cuadro, se impuso este sábado al brasileño Eduardo Ribeiro (27 años, 176 del ranking y proveniente de la qualy), con parciales de 7/5 y 6/2, en casi hora y media.

El primer set estuvo complicado para nuestro compatriota, que pudo cerrar a su favor luego de una pausa por lluvia. Ya en el segundo, Vallejo retomó su tenis sólido desde el fondo de cancha y ya no dio chances a su oponente, quien pese al apoyo del público local (también Dani tuvo su hinchada propia), no pudo remontar.

El rival del paraguayo este domingo en la final será el portugués Henrique Rocha (21 años, 169 del mundo y quinto favorito), quien dejó en el camino a otro crédito local, Thiago Monteiro, por 6/0, 6/7 (3) y 6/3, en dos horas con 22 minutos.

Dani Vallejo viene de ganarle al portugués Rocha en la segunda ronda de la qualy del ATP 250 de Santiago, torneo donde llegó hasta los octavos de final.