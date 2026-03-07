Polideportivo
07 de marzo de 2026 - 17:13

Dani Vallejo está en la final del ATP Challenger 75 de Brasilia

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo durante el partido de Primera Ronda del ATP 250 de Chile Open en el San Carlos de Apoquindo, en Santiago, Chile.
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo ya está en la final del ATP Challenger 75 de Brasilia, donde definirá el título con el portugués Henrique Rocha.@chile_open

Daniel Vallejo sigue confirmando su gran momento y este sábado llegó a una nueva final del circuito ATP Challenger, esta vez en Brasilia, donde venció en semifinal al local Eduardo Ribeiro, por 7/5 y 6/2, en una hora con 20 minutos de partido.

Por ABC Color

El mejor tenista paraguayo de la actudalidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 104 del mundo), suma una nueva final en su carrera, la cuarta en torneos de esta categoría y esta vez en el Brasilia Tennis Open, un Challenger 75 que se disputa en la capital del vecino país.

Dani, sembrado 1 del cuadro, se impuso este sábado al brasileño Eduardo Ribeiro (27 años, 176 del ranking y proveniente de la qualy), con parciales de 7/5 y 6/2, en casi hora y media.

Final del partido a favor de Dani Vallejo sobre el brasileño Ribeiro y el pase a su cuarta final consecutiva en torneos Challenger.
El primer set estuvo complicado para nuestro compatriota, que pudo cerrar a su favor luego de una pausa por lluvia. Ya en el segundo, Vallejo retomó su tenis sólido desde el fondo de cancha y ya no dio chances a su oponente, quien pese al apoyo del público local (también Dani tuvo su hinchada propia), no pudo remontar.

El rival del paraguayo este domingo en la final será el portugués Henrique Rocha (21 años, 169 del mundo y quinto favorito), quien dejó en el camino a otro crédito local, Thiago Monteiro, por 6/0, 6/7 (3) y 6/3, en dos horas con 22 minutos.

Dani Vallejo viene de ganarle al portugués Rocha en la segunda ronda de la qualy del ATP 250 de Santiago, torneo donde llegó hasta los octavos de final.