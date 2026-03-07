El brasileño Lucas Pinheiro se impone en el gigante de Kranjska Gora y presiona a Odermatt

Es la segunda victoria de Pinheiro, tras la conseguida en noviembre en el eslalon de Levi (Finlandia) y le sitúa a tan solo 48 puntos del suizo Marc Odermatt, que tan solo fue quinto, en la pugna por el Globo de Oro.

Fue el más rápido en la primera manga seguido del austriaco Stefan Brennsteiner con catorce segundos más (1:10.50) y a treinta y cinco al suizo Loic Meillard (1:11.25). Odermatt necesitó noventa y dos segundos de más.

Ya en la segunda manga, pese a un pequeño susto, mantuvo el liderato de la prueba (2:11.95), por delante de Meillard (2:12.46) y Brennsteiner (2:12.76).