NBA: Dillon Brooks, puesto en libertad

Dillon Brooks, quien actualmente se rehabilita de una lesión en la muñeca, fue detenido a las 02:00 hora local cerca de la localidad de Scottsdale (Arizona), según indicaron fuentes policiales al sitio de entretenimiento TMZ.

Acabó siendo puesto en libertad casi una hora y media después, y tras mostrarse “respetuoso y cooperativo” con los agentes.

El escolta, de 30 años, llegó a los Suns el verano pasado como moneda de cambio en el multitudinario traspaso que llevó a Kevin Durant a los Houston Rockets, precisamente el último equipo de Brooks.

En la franquicia de Arizona, Brooks está sumando esta temporada los mejores números de su carrera con 20,9 puntos por partido.

Los Suns son séptimos en el Oeste con un balance de 35 victorias y 27 derrotas, a dos triunfos de la sexta plaza, que garantiza el pase a los ‘playoffs, y que ocupan Los Angeles Lakers. EFE