Vóley playa: Paraguayos avanzan a semifinales del Sudamericano en Rancagua

En la rama femenina, la dupla conformada por Luara Ovelar y Fiorella Núñez logró su clasificación a semifinales tras imponerse a las venezolanas Ramírez/Rodríguez por 2-1 (21-23, 21-11 y 15-6) en un partido que se extendió por 55 minutos.

Las paraguayas buscarán el pase a la final este domingo a las 12:00 (hora de Paraguay), cuando enfrenten a las brasileñas Andressa/Tainá.

Las brasileñas llegan a esta instancia tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo, al eliminar a la dupla olímpica paraguaya Michelle Valiente y Giuliana Poletti por 2-1 (13-21, 21-16 y 15-13) en un intenso encuentro que duró 53 minutos.

Por su parte, en la rama masculina, los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare también sellaron su pase a semifinales luego de vencer a los brasileños Gabriel/Johann por 2-1 (21-19, 10-21 y 15-12) en 58 minutos de juego.

La dupla nacional buscará alcanzar la final cuando enfrente este domingo a los venezolanos Kirchner/Esyenser, en un compromiso programado para las 10:00 (hora de Paraguay).

Con estas actuaciones, el vóley playa paraguayo mantiene firmes sus aspiraciones de podio en el certamen continental.