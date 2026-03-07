Polideportivo
Vóley playa: Paraguayos avanzan a semifinales del Sudamericano en Rancagua

Fiorella Núñez y Laura Ovelar están en las semifinales de Rancagua.
Paraguay continúa destacándose en la segunda etapa del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, que se disputa en Rancagua, con dos duplas nacionales instaladas en las semifinales del certamen, tanto en la rama femenina como en la masculina.

En la rama femenina, la dupla conformada por Luara Ovelar y Fiorella Núñez logró su clasificación a semifinales tras imponerse a las venezolanas Ramírez/Rodríguez por 2-1 (21-23, 21-11 y 15-6) en un partido que se extendió por 55 minutos.

Las paraguayas buscarán el pase a la final este domingo a las 12:00 (hora de Paraguay), cuando enfrenten a las brasileñas Andressa/Tainá.

Las brasileñas llegan a esta instancia tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo, al eliminar a la dupla olímpica paraguaya Michelle Valiente y Giuliana Poletti por 2-1 (13-21, 21-16 y 15-13) en un intenso encuentro que duró 53 minutos.

Por su parte, en la rama masculina, los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare también sellaron su pase a semifinales luego de vencer a los brasileños Gabriel/Johann por 2-1 (21-19, 10-21 y 15-12) en 58 minutos de juego.

La dupla nacional buscará alcanzar la final cuando enfrente este domingo a los venezolanos Kirchner/Esyenser, en un compromiso programado para las 10:00 (hora de Paraguay).

Con estas actuaciones, el vóley playa paraguayo mantiene firmes sus aspiraciones de podio en el certamen continental.