Dani Vallejo, subcampeón en Brasilia

A pesar del resultado, el paraguayo cerró una semana muy positiva en Brasilia, alcanzando una nueva final en el circuito Challenger y sumando 38 puntos para el ranking virtual, lo que le permitirá escalar varias posiciones en la clasificación mundial llegando al puesto 96 que se confirmará en los próximos días.

Vallejo volvió a demostrar un tenis sólido a lo largo del torneo, confirmando su buen momento y su crecimiento dentro del circuito profesional.

Tras esta destacada actuación en territorio brasileño, el tenista guaraní ya pone la mira en sus próximos desafíos en el circuito, con torneos programados en Santiago y posteriormente en Asunción, donde buscará seguir sumando puntos y protagonismo en el calendario internacional.