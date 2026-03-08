Fútbol playa en Brasil: Pynandi en arenas movedizas

La escuadra anfitriona conquistó su quinto cetro en el fútbol playa, mientras los Pynandi quedaron con tres.

En el sistema de competencia, el campeón es el representativo que suma mayor cantidad de puntos considerando los cuatro encuentros de la serie final.

A la jornada dominguera llegaban con paridad las dos selecciones, pues el sábado hubo victoria pynandi en Sub 20, por el score de 5 goles contra 4, y en la Absoluta, la verdeamarilla se impuso por el abultado marcador de 9 a 3.

* Brasil campeón. Los anfitriones festejaron el campeonato al ganar los dos partidos de este domingo.

En primer término se impusieron 4 a 3 en la juvenil, y, posteriormente, celebraron el título al vencer 6 a 3 en mayores.

De esta forma, Brasil terminó con 9 puntos, contra 3 de Paraguay.

* Palmarés. Los brasileños suman este eslabón a las estrellas del 2017, 2018, 2019 y 2022.

Los Pynandi tienen 3 títulos, el compartido con Brasil en 2022, y los del 2023 y 2024.