Lucía Martínez y su paso al remo de Estados Unidos en exclusiva por el Polideportivo

En conversación exclusiva con el programa “El Polideportivo”, que se emite los sábados desde las 14:00 por ABC Cardinal, la atleta confirmó que viajará a Estados Unidos a mediados de septiembre para iniciar su etapa universitaria, donde combinará el deporte de alto rendimiento con sus estudios en la carrera de Economía.

Para Martínez, este paso representa la concreción de un objetivo que viene construyendo desde hace casi una década. “Es muchísimo para mí. Es algo para lo que me estuve preparando casi 10 años, desde que empecé a remar. Era un objetivo muy grande que tenía y finalmente se está cumpliendo”, expresó.

El camino hacia esta oportunidad incluyó un proceso de reclutamiento deportivo y también requisitos académicos exigentes, como la aprobación de exámenes de dominio del inglés y el SAT, pruebas habituales para ingresar a universidades estadounidenses. Según explicó, el primer contacto con la institución se dio gracias a su rendimiento deportivo y al interés de la universidad en su perfil como atleta.

Martínez también destacó la influencia de su hermana, Nicole Martínez, quien actualmente se encuentra finalizando sus estudios universitarios en Estados Unidos y ha sido una figura clave en su desarrollo deportivo. “Son unos zapatos muy grandes, pero para mí es más una inspiración que un peso. Ella es mi mayor referente y también mi mejor consejera”, comentó.

A pesar de que el salto al deporte universitario no es tan frecuente en el remo paraguayo, la atleta señaló que siempre tuvo claro ese objetivo. “No es demasiado popular que atletas de remo den ese paso desde Paraguay, pero era un sueño personal que tenía desde que empecé a remar”, explicó.

Mientras aguarda su viaje, Lucía continúa entrenando con la Federación Paraguaya de Remo, con la mirada puesta también en los compromisos de la selección nacional. Entre los principales desafíos del año figuran competencias internacionales de alto nivel, en las que buscará seguir representando al país.

Con su incorporación al exigente sistema deportivo universitario estadounidense —dividido en distintas categorías competitivas— la joven remera no solo da un gran paso en su carrera, sino que también abre una nueva puerta para el desarrollo del remo paraguayo en el ámbito internacional.