Agua Marina conquista podio en la Vuelta a Extremadura Femenina

La jornada principal de la competencia contó con 139 kilómetros de recorrido y 2.700 metros de desnivel acumulado, en más de cuatro horas de intenso esfuerzo. Con ese panorama, la paraguaya apostó por una estrategia ofensiva desde temprano, buscando meterse en una escapada para disputar el Premio de la Montaña.

Agua Marina logró coronar en primer lugar el segundo puerto del día, el más largo de la etapa, con 15 kilómetros de ascenso al 5% de pendiente, aunque el desgaste le impidió sumar los puntos necesarios en las siguientes subidas para quedarse con la clasificación.

Finalmente, la pedalista guaraní se quedó con el tercer lugar y además recibió el premio a la combatividad, reconocimiento a su constante ataque durante la etapa.

“Fue un honor compartir el podio con algunas de las mejores ciclistas”, expresó, destacando además el trabajo de su equipo para competir entre las escuadras más fuertes del escenario internacional.

Tras la competencia, Espínola anunció que tomará un breve descanso de las carreras antes de volver a enfocarse en los próximos objetivos de la temporada.

La ciclista también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje en el Día Internacional de la Mujer, recordando la lucha histórica de las mujeres que permitió abrir más oportunidades en el deporte y en la sociedad.