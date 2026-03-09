Polideportivo
09 de marzo de 2026 - 21:59

Fútbol playa: Superliga sigue este miércoles

Milciades Medina, de Recoleta.
La Divisional de Superliga de Fútbol Playa de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programará hoy la Tercera Etapa y última previa a la fase final de esta competencia.

Por ABC Color

Recordemos que cuatro son los equipos que se encuentran bien posicionados para avanzar a la fase final, cumplidas las dos primeras etapas del torneo de fútbol playa.

Sportivo Luqueño se coronó en la Primera Etapa, seguido por San Antonio, y en la siguiente fase se dio la inversa, con los “santos” campeones y los luqueños de escolta.

El tercer puesto, en ambas ocasiones fue para Recoleta FC, y cuarto quedó Deportivo Luque.

Es importante señalar que los seis primeros equipos accederán a la final, para dirimir el título de la temporada.

También participan: Libertad de Barcequillo, Garden Club Paraguayo, San Miguel y 4 de Agosto, estos dos últimos de Areguá.