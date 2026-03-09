Fútbol playa: Superliga sigue este miércoles

Recordemos que cuatro son los equipos que se encuentran bien posicionados para avanzar a la fase final, cumplidas las dos primeras etapas del torneo de fútbol playa.
Sportivo Luqueño se coronó en la Primera Etapa, seguido por San Antonio, y en la siguiente fase se dio la inversa, con los “santos” campeones y los luqueños de escolta.
El tercer puesto, en ambas ocasiones fue para Recoleta FC, y cuarto quedó Deportivo Luque.
Es importante señalar que los seis primeros equipos accederán a la final, para dirimir el título de la temporada.
También participan: Libertad de Barcequillo, Garden Club Paraguayo, San Miguel y 4 de Agosto, estos dos últimos de Areguá.