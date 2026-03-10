Finlandia cesa al entrenador de saltos de esquí expulsado de los Juegos por beber alcohol

"Hemos evaluado cuidadosamente el cuerpo técnico de la selección nacional consultando a las partes interesadas. Como resultado de este proceso, hemos llegado a la conclusión de que no existen las condiciones para continuar la colaboración", señaló la federación en un comunicado.

Medved tenía un contrato de dos años que finalizaba al final de esta temporada, con opción de seguir dos años más al frente del equipo nacional de saltos de esquí.

"Queremos agradecer a Igor su valiosa contribución a la selección nacional. Ha hecho un gran trabajo promoviendo el éxito del equipo y elevando su nivel, así como desarrollando el sistema y las condiciones operativas", afirmó en el comunicado Petter Kukkonen, director de deportes de élite de la Federación de Esquí.

Medved, por su parte, agradeció a la federación finlandesa que le diera la oportunidad de entrenar al equipo nacional durante los últimos dos años y deseó suerte a su sucesor en el futuro.

"Creo que hemos hecho un buen trabajo, y las estadísticas y los resultados así lo demuestran. Lamento que no hayamos encontrado un punto de encuentro para continuar con nuestro desarrollo y progreso", dijo Medved.

El encargado de entrenar al equipo nacional durante el resto de la temporada será Lasse Moilanen, asistente de Medved y responsable del equipo de saltos de esquí tras la expulsión de éste durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La federación señaló además que los preparativos para elegir el cuerpo técnico para la próxima temporada ya están en marcha y se anunciará en cuanto se confirme su composición.

Medved, de nacionalidad eslovena, fue expulsado de los Juegos después de que abusara del alcohol durante una fiesta a la que fue invitado para celebrar el oro olímpico en salto de esquí mixto por equipos del combinado esloveno.