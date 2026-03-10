Miércoles, 11 de marzo de 2026

Redacción Deportes. El Sporting Cristal peruano y el O'Higgins chileno parten con la mínima ventaja obtenida de la ida ante el Carabobo venezolano y el Tolima colombiano en los partidos de vuelta de la tercera ronda preliminar de la Copa Libertadores.

. Además, previa del partido del jueves, entre el Independiente Medellín colombiano y el Juventud (Uru) (ida 1-1).

Redacción Deportes. El Inter Miami de Leo Messi visita al Nashville y el Toluca mexicano acude a San Diego en los partidos de ida de la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

. Además, previa del partido entre el Cincinnati y el Tigres de la UANL.

Chicago (EE.UU.). Marcelo Vieira da Silva asegurA en una entrevista con la Agencia EFE que Roberto Carlos, al que considera "con diferencia el mejor lateral izquierdo de la historia", fue como su "hermano mayor" cuando llegó al Real Madrid y reconoció que todavía se siente "nervioso" cuando habla con él. Por Andrea Montolivo.

Redacción Deportes. Carlos Alcaraz, número 1 mundial, se enfrenta al danés Casper Ruud, y el serbio Novak Djokovic se ve las caras con el defensor del título, el británico Jack Draper, este miércoles en el torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos). En el cuadro femenino (WTA 1.000), la polaca Iga Swiatek, segunda del ránking, se enfrenta en la misma ronda a la checa Karolina Muchova.

Redacción Deportes. La fase de clasificación para el Mundial femenino de baloncesto empieza este miércoles con los partidos Argentina-Australia, en Estambul; Nigeria-Colombia, en Villeurbanne (Francia), y España-Nueva Zelanda, San Juan de Puerto Rico.

Cortina d'Ampezzo (Italia). La quinta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos depara la final del curling en dobles mixtos y la final de los 10 km de esquí de fondo. Por David Ramiro.

Madrid. La atleta paralímpica Desirée Vila perdió la pierna derecha con apenas 16 años, víctima de una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación que ahora cuenta en 'Ganas de Vivir', un documental que repasa una vida extraordinaria en la que tuvo "que aprender a perdonar y pasar página", tal y como revela en una entrevista con EFE. Por Estefanía Medina.

Redacción Deportes. La venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de triple salto al aire libre, regresa cuatro años después a unos Mundiales de pista cubierta, en Torun (Polonia), y lo hace con el objetivo de volver a colgarse un oro bajo techo tras una "etapa difícil" marcada por las lesiones en la que su "espíritu luchador prevalece". Por David Ramiro.

- Entrevista con la venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo de triple salto al aire libre. "Siento que estoy renacida, convertida en puro fuego". Por David Ramiro.

- Previa del Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Shanghái.

- Fase de clasificación para el Mundial femenino (hasta 17).

- NBA: Orlando Magic-Cleveland Cavaliers (23.30 GMT), New Orleans Pelicans-Toronto Raptors (00.00), Utah Jazz-New York Knicks (01.00), Denver Nuggets-Houston Rockets y Sacramento Kings-Charlotte Hornets (02.00) y Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves (02.30).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- París-Niza (hasta 15). 4ª etapa: Bourges-Uchon (195 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 3ª etapa: Cortona-Magliano de' Marsi (221 km).

- Liga de Campeones. Octavos de final, ida (FOTO): Bayer Leverkusen-Arsenal (17.45 GMT) y Bodo Glimt-Sporting, PSG-Chelsea (VÍDEO) (DIRECTO) y Real Madrid-Manchester City (VÍDEO) (20.00).

- Copa Libertadores. 3ª ronda preliminar, vuelta: Sporting Cristal (Per)-Carabobo (Ven) (22.00 GMT) (ida 1-0) y Tolima (Col)-O'Higgins (Chi) (00.30) (ida 0-1).

. Previa del partido Independiente Medellín (Col)-Juventud (Uru) (ida 1-1).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1/8 de final, ida: Nashville-Inter Miami (23.30 GMT) y San Diego-Toluca (03.30).

. Previa del partido Cincinnati-Tigres UANL.

- Liga Europa. Previas de los partidos de ida de octavos de final Panathinaikos-Betis y Celta-Lyon.

- Liga Conferencia. Octavos de final, ida. Previa del partido Samsunspor-Rayo Vallecano.

- Entrevista con el exfutbolista brasileño y del Real Madrid Marcelo Vieria. Por Andrea Montolivo.

- España. Getafe. Rueda de prensa con el argentino Zaid Romero (13.15).

- Continúa la décima fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Banfield-Gimnasia y Esgrima, Argentinos Juniors-Rosario Central, Boca Juniors-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Aldosivi e Independiente Rivadavia-Barracas Central.

- Segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores sub-20, con los partidos Olimpia (PAR)-Palmeiras (BRA) y Sporting Cristal (PER)-Universidad Católica (ECU).

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí de fondo y curling.

- Entrevista con la atleta paralímpica española Desirée Vila, que perdió la pierna derecha con apenas 16 años víctima de una negligencia médica. Por Estefanía Medina. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

