Tenis: Dani Vallejo va por otra final

La raqueta guaraní iniciará el certamen trasandino muy cerca de su objetivo de meterse entre los 100 mejores tenistas del mundo.

Lea mas: Dani está en la final de Brasilia

Para seguir su carrera hacia los mejores Majors del año, Dani empezará el camino hacia la conquista del título en el Challenger Santiago 2026, nuevamente en tierra batida, donde mejores resultados ha conseguido en su precoz carrera.

El rival en primera ronda (de 32) será el argentino Gonzalo Villanueva (31 años y 344° ATP), que ingresó a la llave principal del torneo santiagueño desde la qualy.

El partido entre Dani y Gonzalo se anuncia para esta tarde, no antes de las 13:00, en el court central del Club Deportivo Manquehue.

