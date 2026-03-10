Polideportivo
10 de marzo de 2026 - 01:46

Tenis: Dani Vallejo va por otra final

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo durante el partido de Primera Ronda del ATP 250 de Chile Open en el San Carlos de Apoquindo, en Santiago, Chile.
Dani va por otra final en el circuito Challenger de la ATP.@chile_open

Adolfo Daniel Vallejo, el mejor tenista paraguayo de la actualidad, buscará otra final esta vez en el ATP Challenger 75 de Santiago de Chile.

Por ABC Color

La raqueta guaraní iniciará el certamen trasandino muy cerca de su objetivo de meterse entre los 100 mejores tenistas del mundo.

Para seguir su carrera hacia los mejores Majors del año, Dani empezará el camino hacia la conquista del título en el Challenger Santiago 2026, nuevamente en tierra batida, donde mejores resultados ha conseguido en su precoz carrera.

El rival en primera ronda (de 32) será el argentino Gonzalo Villanueva (31 años y 344° ATP), que ingresó a la llave principal del torneo santiagueño desde la qualy.

El partido entre Dani y Gonzalo se anuncia para esta tarde, no antes de las 13:00, en el court central del Club Deportivo Manquehue.