3-2. Canadá derrota a Puerto Rico y se acerca a cuartos de final

La novena de Canadá buscará este miércoles unirse a Puerto Rico en los cuartos de final si derrota a Cuba en el partido del cierre del Grupo A, pautado para empezar a las 15.00 hora local (19.00 GMT) en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Si Canadá vence a Cuba pasa directamente a la siguiente etapa, que arranca el viernes en Houston (Texas, EE.UU.), donde también estará Puerto Rico.

Referente al desafío de este martes en San Juan, el cual empezó con casi una hora de retraso por lluvia y ante 18.997 aficionados, Puerto Rico fue el primero en anotar en la misma entrada inicial.

Ante el abridor canadiense Jordan Balazovic, quien concedió boleto a gratis a sus primeros bateadores, Bryan Torres y Heliot Ramos, Nolan Arenado pegó su primer imparable con la selección puertorriqueña, remolcando a Torres para el 1-0.

Para este partido, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, eligió a José De León como su abridor.

La última vez que De León lanzó para la novena fue en el Clásico de 2023, cuando se combinó para tirar el único juego perfecto de esta competencia.

En la tercera entrada, tras sacar a sus primeros dos bateadores, concedió dos inatrapables, y le dio un pelotazo a Josh Naylor para llenar las almohadillas.

Esto llevó a que Molina relevara a De León por Rico García, quien concedió dos bases por bolas seguidas e igual número de carreras para darle la ventaja a Canadá 2-1.

En la cuarta entrada, Molina reemplazó a García por Raymond Burgos, quien fue saludado con un doble de Owen Caissie.

Luego, Abraham Toro remolcó a Caissie con un sencillo y amplió la ventaja a 3-1.

No obstante, en la baja de esa entrada y con un out, Martín Maldonado, el capitán de Puerto Rico y quien jugó su último partido en su tierra, pegó batazo en el cuadro interior, remolcando a Arenado para acortar la ventaja 3-2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Canadá 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 5 0

Puerto Rico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0

Árbitros: Alex MacKay (HP), Laz Díaz (1B), Mario Villaciencio (2B) y Domingo Paulino (3B).

Incidencias: Penúltimo partido del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol que se celebra en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.