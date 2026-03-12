Atletismo: Armand Duplantis bate su propio récord

Armand Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Lea más: Djokovic se despide ante el campeón Draper

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun. EFE