Challenger ATP 75 de Santiago: Dani Vallejo avanza a cuartos

Dani desea arribar a una final mas en esta temporada de su hoja de ruta tenística, con el firme propósito de meterse entre el Top 100 mundial y aspirar a los ingresos directos a las llaves principales de los Majors de tenis restantes del año.

* El juego de este jueves. La mejor raqueta guaraní de la actualidad necesitó de 2h15minutos para derrotar a Meligeni, por 6-4, 3-6, 6-3.

El primer set, Vallejo lo disputó con largos y potentes tiros desde el fondo de cancha, con notable confianza, quebrando el noveno game, para alzarse con el parcial, en solo 36 minutos.

En el segundo set, el paraguayo tropezó con muchas dificultades y ya de entrada perdió su saque, para remar cuesta arriba, tras la confirmación de Meligeni 0-2.

El errático juego de Dani, en algunos casos tratando de acortar los largos games lo llevó a imprecisos drops y dobles faltas. Si bien quebró y se puso 3-3, inmediatamente Meligeni obtuvo el segundo break para el 3-4 y confirmando el servicio se puso 3-5 en inmejorable posición de ganar el set. Y lo hizo rápidamente, con el tercer break para ganar el set 6-3, en 1 hora.

En el tercer set, Vallejo siguió desconcentrado y Meligeni ganó su saque y quebró el siguiente, para el 0-2. Dani retomó el control poniéndose 2-1 y rompiendo el saque al brasileño 2-2. El desnivel a favor del sembrado #1 del torneo, llegó en el séptimo game, donde quebró Dani para el 4-3, confirmando el quiebre (5-3) y volviendo a quebrar para el match 6-3, en 39 minutos.

* Mala actitud. A pesar de la victoria, el paraguayo tuvo una mala actitud en el 3-5 del segundo set, cuando tiró su raqueta con violencia, la recogió para volver a tirarla hasta romperla.

Al parecer, Dani no recibió advertencia por parte del árbitro, pero fue una desacertada acción, por no controlar sus nervios, lo que repercutió en el inicio del tercer set.

Monteiro, el rival de cuartos

El rival de Dani en cuartos de final para este viernes será el brasileño Thiago Monteiro (finalista de la edición 2025), quien se impuso en sets corridos 7-6, 6-3, al alemán Diego Dedura, zurdo de 17 años, de padre chileno.

El juego está pactado para las 18:00, en la arcilla del court central del Deportivo Manquehue.