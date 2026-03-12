China sigue dominando el medallero tras las pruebas de gigante de esquí alpino

El podio del medallero lo completan Estados Unidos con 14 (6,5,3) y Austria con 10 (5,1,4), seguido de Rusia con 7 (4,1,2), Italia con 10 (3,6,1), Francia con 10 (3,4,3), Ucrania con 10 (3,2,5), Suecia con 6 (3,0,3), Alemania con 12 (2,4,6) y Noruega con 4 (2,2,0), entre los diez primeros.

España, con tres medallas, dos oros y una plata, todas de las esquiadora Audrey Pascual, está situada en el duodécimo puesto del medallero general.

La clasificación de los 24 países que han ganado medalla hasta el momento la cierra Letonia, que ha logrado un bronce en el dobles mixto de curling en silla de ruedas.