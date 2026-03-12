Nihon Gakko: Iniciaron las actividades de los clubes deportivos, culturales y artísticos

Los clubes de las distintas disciplinas: deportivas: ajedrez, futsal FIFA, básquet, béisbol, hándbol; culturales: origami, omapa y robótica; y artísticas: guitarra y canto, ya comenzaron con sus respectivas actividades abriendo una temporada que promete bastante para la gran familia del Nihon Gakko.

Cabe recordar que los clubes desarrollaran sus actividades en el turno tarde, siguiendo el protocolo establecido por la Secretaria Nacional de Deporte (SND), y para mayor información y/o consultas, los interesados deberán comunicarse al (0982) 873.524.

Lea además: Nihon Gakko invita a la comunidad educativa a participar de los clubes

Igualmente, y como es costumbre, la mencionada institución incentiva la práctica de los deportes y las demás disciplinas (culturales y artísticas), como una alternativa válida para mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia y felicidad.

De esta manera, según señalan, el Nihon Gakko busca compartir momentos de alegría y motivación con la comunidad de nuestro querido Paraguay, tratando de mejorar la calidad de vida, alcanzar la excelencia y felicidad, que es su lema.