Ludvig Aberg manda en The Players con Schauffele a dos golpes

Aberg entregó una tarjeta de 63 impactos, 9 bajo par, tras estrenarse el jueves con 69 golpes, 3 bajo par. El número 21 del mundo logró hasta 2 'eagles' y 6 'birdies' por 1 solo 'bogey' este viernes.

Suma 2 impactos de ventaja sobre Schauffele, quien logró un 7 bajo par en la segunda jornada tras 8 'birdies' por 1 solo 'bogey'.

En la tercera plaza se coloca Cameron Young (-9), que consiguió un -5 este viernes con 6 birdies y 1 bogey.

El colombiano Nicolás Echavarría es el mejor jugador latino, pero está muy alejado de los líderes con su 1 sobre par en total.

Echavarría entregó una tarjeta de 71 golpes, 1 bajo par, pese a su doble 'bogey' en el primer hoyo. A continuación, logró 4 'birdies' por un 'bogey'.

The Players Championship comenzó el jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida), donde se disputará hasta el domingo.