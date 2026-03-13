Odermatt, tras ganar su quinta corona: "Luchar por el primer puesto me llena de orgullo"

Odermatt conquistó hoy de forma matemática su quinto Globo de Cristal de la general de la Copa del Mundo y el de descenso tras la prueba de esta modalidad disputada en Courchevel (Francia), en la que fue tercero.

"El Globo de Cristal de descenso se ha convertido en lo más importante de mi carrera, y ganarlo por tercera vez consecutiva, con tanta ventaja, lo ha hecho aún más especial. Ser tan constante en cada carrera y en cada condición, luchar por el primer puesto cada semana y en cada carrera con toda la presión me llena de orgullo", comentó al final de la prueba en la estación francesa, informa la Federación Internacional de Esquí en su web.

El corredor helvético, de 28 años, subrayó que aún sigue con ganas de ampliar su palmarés, "disfrutando de cada carrera". "Me gustaría seguir así durante muchos años", enfatizó.

Preguntado que en qué se diferencia el Odermatt de hoy al que ganó su primera corona en 2022, respondió: "Hay cosas que no han cambiado mucho, como seguir luchando por cada centésima en cada pista y en cada carera, ganar cuantos más puntos mejor... Esa es la persona que no ha cambiado en los últimos años".

"El esquí es muy complicado, hay que ser muy regular en todas las pistas. Las carreras son diferentes y me hace sentirme orgulloso el saber gestionarlo", añadió el campeón suizo, quien puede aún sumar dos títulos más esta temporada en supergigante y en eslalon gigante.