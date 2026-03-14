Polideportivo
14 de marzo de 2026 - 23:15

Aberg mantiene el liderato en The Players

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Chicago (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El sueco Ludvig Aberg mantuvo el liderato este sábado en el torneo The Players, con un acumulado de 13 bajo par, y suma tres impactos de ventaja sobre Michael Thorbjornsen y cuatro sobre Cameron Young.

Por EFE

Aberg entregó una tarjeta de 71 golpes este sábado, uno bajo par, fruto de un 'eagle' y dos birdies por dos bogeys.

Thorbjornsen le persigue tras una ronda de 67 impactos, cinco bajo par, con un 'eagle' y cinco birdies por dos bogeys.

El que terminó la tercera jornada con más remordimientos fue Cameron Young, que tuvo un doble bogey en el hoyo 18 y tuvo que conformarse con el par.

El colombiano Nicolás Echavarría firmó el par este sábado y tiene un acumulado de uno sobre par.

The Players Championship comenzó el jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida), donde se disputará hasta el domingo.