Aberg mantiene el liderato en The Players

Aberg entregó una tarjeta de 71 golpes este sábado, uno bajo par, fruto de un 'eagle' y dos birdies por dos bogeys.
Thorbjornsen le persigue tras una ronda de 67 impactos, cinco bajo par, con un 'eagle' y cinco birdies por dos bogeys.
El que terminó la tercera jornada con más remordimientos fue Cameron Young, que tuvo un doble bogey en el hoyo 18 y tuvo que conformarse con el par.
El colombiano Nicolás Echavarría firmó el par este sábado y tiene un acumulado de uno sobre par.
The Players Championship comenzó el jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida), donde se disputará hasta el domingo.