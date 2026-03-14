Cancelado por el mal tiempo el supergigante masculino en Courchevel de la Copa del Mundo

Courchevel iba a ser sede este fin de semana de dos supergigantes seguidos después de que se cancelara el de Garmisch-Partenkirchen (Alemania) el pasado día 1 también por las malas condiciones meteorológicas.

La organización mantiene la segunda prueba programada para este domingo, penúltima del calendario en supergigante a falta del que tendrá lugar en las finales de Lillehammer (Noruega) el próximo día 22.

En la carrera de hoy, el suizo Marco Odermatt podía haber conseguido matemáticamente el Globo de Gristal de supergigante en caso de haber ganado y que el austriaco Vincent Kriechmayr no hubiera terminado en el podio.

Odermatt consiguió ayer, viernes, conquistar su quinto Globo de Cristal en la general de la Copa del Mundo y el tercero en descenso, ambos de forma consecutiva, tras acabar tercero en el descenso celebrado también en Courchevel.

En la clasificación del supergigante, el helvético es primero con 158 puntos de margen sobre Kriechmayr y 182 respecto al austriaco Stefan Babinsky.