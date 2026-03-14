El brasileño Bravo gana la etapa reina y se coloca líder

El Soudal Quick-Step marcó el ritmo desde el principio en la ascensión, manteniendo una pedalada constante junto a Hodei Muñoz y Marc Zafra, quienes realizaron una importante selección antes de que Matthijs De Clercq y Gauthier Servranckx tomaran el relevo, reduciendo aún más el grupo de cabeza.

A 7 kilómetros de la meta, Henrique Bravo se levantó de su sillín y atacó con audacia y decisión, una potente aceleración que le permitió distanciarse inmediatamente del resto.

Su ventaja sobre los perseguidores creció rápidamente, en parte gracias a la ayuda de Said Cisneros, quien se encargó de neutralizar todos los ataques provenientes de ese grupo, y pronto quedó claro que nada impediría que el sudamericano de 19 años consiguiera otra victoria tras la que obtuvo en la penúltima etapa del Tour de Ruanda.

Henrique llegó solo a la meta en Saklikent y celebró haciendo un caballito al enfundarse el maillot de líder, que también premiaba al mejor joven de la competición.

Día perfecto para el equipo filial del Soudal, después de que Cisneros terminara segundo y se hiciera con el maillot de la montaña, a 18 segundos del brasileño, mientras que Gauthier cruzó la meta en quinta posición. Todos estos resultados colocaron al Soudal Quick-Step Devo en lo más alto de la clasificación por equipos antes de la etapa llana del domingo en Antalya.

"A unos siete kilómetros de la meta encontré el momento oportuno para atacar y lo di todo, manteniendo el ritmo hasta la línea de meta. Estoy muy contento con esta victoria y con llevar el maillot de líder. Es una buena manera de agradecer a los compañeros su increíble trabajo. El domingo intentaremos defender nuestra clasificación general y llevarnos la victoria a casa”, dijo Henrique Bravo tras la ceremonia del podio.