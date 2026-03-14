El Córdoba, a frenar su sangría ante una Real Sociedad B sin complejos

El filial de la Real suma cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas, lo que le ha instalado en la zona intermedia con seis puntos de colchón sobre el cuarteto de descenso.

El conjunto dirigido por Iván Ania, en cambio, atraviesa su bache más profundo tras encajar trece goles en los últimos cuatro partidos, un lastre que ha terminado por eclipsar el buen caudal ofensivo generado por el equipo, por lo que el cuerpo técnico ha hecho hincapié durante toda la semana en la necesidad de mantener la portería a cero para poder amarrar los tres puntos.

Esta evidente fragilidad en la retaguardia mantiene además abierto el debate bajo los palos entre el capitán Carlos Marín, que volvió al once la pasada jornada en Santander, y el internacional andorrano Iker Álvarez, después de que ambos hayan fallado bajo la portería en los últimos duelos y tampoco hayan sido capaces de aportar seguridad a la defensa.

En la lista de ausencias se mantienen el central camerunés Franck Fomeyem y el lateral roteño Juan María Alcedo, ambos por lesión, mientras que la escuadra blanquiverde recupera a Kevin Medina tras superar por completo sus recientes problemas físicos, mientras que Alberto del Moral apurará sus opciones hasta el último entrenamiento de la semana para comprobar sus sensaciones sobre el verde.

El duelo se presenta como una auténtica reválida para una plantilla obligada a reaccionar ante su afición para alejarse definitivamente de la zona de peligro, poner tierra de por medio y tratar de reengancharse a la lucha por el ascenso, recuperando así la confianza perdida en esta exigente división de plata.

La buena dinámica del filial txuri urdin ha alimentado sus esperanzas de consolidar la permanencia, objetivo prioritario tras saltar el pasado año a la categoría de plata, aunque los de Jon Ansotegi asumen que el El Arcángel no será una plaza sencilla.

Partido especial para Mikel Goti, futbolista de la Real cedido en el Córdoba, quien se volverá a ver las caras con los que fueron sus compañeros la pasada temporada.

En cuanto a las bajas, Ansotegi no podrá contar con los lesionados Darío Ramírez, Iker Calderón, Lebarbier y Orobengoa, aunque recupera a Mikel Rodríguez tras cumplir sanción la pasada semana.

Con la vuelta del centrocampista de Getaria, Gorka Gorosabel podría caerse de un once que apunta a ser muy parecido al de la última jornada.

La gran duda está en quién será el que complete la zona ofensiva junto a Carrera y Ochieng, ya que Dani Díaz tuvo que ser sustituido al descanso por unas molestias en el tobillo. Aún así, el cántabro está en condiciones de jugar, pero Astiazarán podría ocupar la banda derecha de inicio.

Córdoba: Carlos Marín; Trilli, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Adilson; y Adri Fuentes.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Ochieng y Carrera.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellanomanchego).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.