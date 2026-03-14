Gales vuelve a ganar un partido en el Seis Naciones tres años después

El 'XV del Dragón' no ganaba desde el 11 de marzo de 2023, cuando derrotó por 17-29 en el Olímpico de Roma a un conjunto italiano que llegaba como favorito a la cita de este sábado en Cardiff.

Mientras que los galeses no dejaban de acumular, pese a algún que otro brote verde mostrado en las últimas jornadas, decepciones en el torneo, los 'azzurri' llegaron al Principality Stadium dispuestos a hacer historia y sumar por primera vez tres triunfos en una misma edición, tras vencer a Escocia e Inglaterra

Un objetivo del que Italia, que dirige el argentino Gonzalo Quesada, se despidió tras cuarenta y ocho minutos de juego en los que los transalpinos se vieron completamente superados por el equipo galés.

Tal y como reflejaba el contundente 31-0 que figuraba en el marcador, un resultado incomprensible sin la sobresaliente actuación de Aaron Wainwright, autor de dos ensayos, y Dan Edwars, que cerró el choque con dieciséis puntos, tras firmar un ensayo, un 'drop' y cuatro conversiones a palos.

Ese contundente marcador pareció despertar, por fin, a una desconocida Italia, que logró tres ensayos en la última media hora de juego, demasiado tarde para evitar la victoria de Gales.