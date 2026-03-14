Golf: Ludvig Aberg manda en The Players con Schauffele

Ludvig Aberg entregó una tarjeta de 63 impactos, 9 bajo par, tras estrenarse el jueves con 69 golpes, 3 bajo par.

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El # 21 del mundo logró hasta 2 ‘eagles’ y 6 ‘birdies’ por 1 solo ‘bogey’ este viernes. Suma 2 impactos de ventaja sobre Xander Schauffele, quien logró un 7 bajo par en la segunda jornada tras 8 ‘birdies’ por 1 solo ‘bogey.

En la tercera plaza se coloca Cameron Young (-9) , que consiguió un -5 este viernes con 6 birdies y 1 bogey. El colombiano Nicolás Echavarría es el mejor jugador latino, pero está muy alejado de los líderes con su 1 sobre par en total.

Echavarría entregó una tarjeta de 71 golpes, 1 bajo par, pese a su doble ‘bogey’ en el primer hoyo. A continuación, logró 4 ‘birdies’ por un ‘bogey’.

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The Players Championship comenzó el jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida), donde se disputará hasta el domingo. EFE