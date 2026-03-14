Súper Rugby Américas: Cuarto colapso Yacaré

La franquicia paraguaya cosechó su cuarta derrota consecutiva, dos de local y dos de visitante en el torneo de rugby.

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Tal como en los tres últimos partidos, los Yacaré perdieron en el último tramo del cotejo. Solo en el debut contra Pampas de Argentina, la diferencia fue mayor.

Los reptiles iniciaron bien el cotejo, estirando una diferencia de 12-0, merced el try de Juan Cruz Strada a los 4’ de iniciado el partido y conversión de Joaquín Lamas (7-0), quien lastimosamente falló 2 penales de larga distancia a continuación.

Se reivindicó el apertura Lamas, cuando interceptó la ovalada y con gran corrida apoyó el segundo try, pero falló la conversión, quedando con el marcador de 12-0. A los 28’, Capibaras obtuvo su try, pero sin conversión para ir a vestuarios 12-5.

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Algo similar ocurrió en la complementaria, con muchos errores de los reptiles. Capibaras obtuvo su segundo try a los 35’, a solo 5 minutos del final, quedando 12-10 a favor de los albirrojos.

Sin embargo, tras dos penales sucesivos, faltando 1’, Capibaras asestó el segundo de ellos para llevarse la victoria del territorio reptil.

El siguiente compromiso para Yacaré será nuevamente de local contra Tarucas de Argentina, el próximo sábado 21.