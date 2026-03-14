Vóleibol playa: Michelle y Giuliana caen contra estadounidenses

Las paraguayas recobraron las esperanzas al ganar el segundo set, pero no pudieron seguir con el nivel deseado en el torneo de beach volley que se disputa en la Praia do Cabo Branco, capital del Estado de Paraíba, en el vecino país.

Lea mas: Michelle y Giuli avanzan

En cuanto al juego sabatino, el primer parcial del partido fue de 15-21 favorable a la pareja del Norte. Posteriormente, Michelle y Giuli tuvieron un gran rendimiento para imponerse en forma categórica en el segundo chico, por 21-10.

Lastimosamente, en el tie-break volvieron a ganar las estadounidenses por 15-10, para avanzar a la fase semifinal del certamen.

No obstante, las paraguayas volvieron a demostrar que están con un gran nivel para las justas internacionales.