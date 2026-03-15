Fútbol de salón: Se conoce a los finalistas

Las selecciones están divididas en 4 grupos, con 2 series de tres equipos en el certamen salonístico.

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Grupo A (sede principal Caaguazú). Serie A: Caaguazú, Minga Guazú y Capitán Miranda;

Serie B: Ayolas, Paranaense y Carmen del Paraná;

Grupo B (sub-sede Coronel Oviedo). Serie A: Corone. Oviedo, Caacupé e Itauguá;

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Serie B: Villa Hayes, Encarnación y Caazapá;

Grupo C (sub-sede Pastoreo). Serie A: Pastoreo, Ñemby y San Pedro del Ycuamandyyú;

Serie B: Concepción, Ypacaraí y San Juan Bautista Misiones;

Grupo D (sub-sede Repatriación). Serie A: Repatriación, Cerrito y Villarrica;

Serie B: Amambay, Villeta y Altos.

En el “mata-mata” se cruzarán los primeros del “A” vs. “C” y “B” vs. “D”.

Los ganadores disputarán el cuadrangular final, “todos contra todos”.