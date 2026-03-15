Polideportivo
15 de marzo de 2026 - 21:45

Fútbol de salón: Se conoce a los finalistas

Altos, uno de los finalistas, muy acompañado por su público.
Altos, uno de los finalistas, muy acompañado por su público.

Está definido el lote de 24 finalistas del 55° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”, que se inicia el viernes.

Por ABC Color

Las selecciones están divididas en 4 grupos, con 2 series de tres equipos en el certamen salonístico.

Lea mas: Bochorno de salón

Grupo A (sede principal Caaguazú). Serie A: Caaguazú, Minga Guazú y Capitán Miranda;

Serie B: Ayolas, Paranaense y Carmen del Paraná;

Grupo B (sub-sede Coronel Oviedo). Serie A: Corone. Oviedo, Caacupé e Itauguá;

Serie B: Villa Hayes, Encarnación y Caazapá;

Grupo C (sub-sede Pastoreo). Serie A: Pastoreo, Ñemby y San Pedro del Ycuamandyyú;

Serie B: Concepción, Ypacaraí y San Juan Bautista Misiones;

Grupo D (sub-sede Repatriación). Serie A: Repatriación, Cerrito y Villarrica;

Serie B: Amambay, Villeta y Altos.

En el “mata-mata” se cruzarán los primeros del “A” vs. “C” y “B” vs. “D”.

Los ganadores disputarán el cuadrangular final, “todos contra todos”.