Luca Hoek se consagra como el "rey" de la velocidad

Un triunfo que Hoek, a diferencia de lo ocurrido en la final de los 50, no pudo adornar con un nuevo récord de España tras quedarse a 16 centésimas de su propia plusmarca nacional, los 48.04 que firmó el pasado año en los Mundiales de Singapur, al tocar la pared con un tiempo de 48.20 segundos.

Registro que permitió al nadador del CN. Terrassa, vigente campeón de Europa júnior de los 100 libre, rebajar con holgura la mínima requerida (48.58) por la Federación Española para acudir a los Europeos que se disputarán el próximo verano en París.

Un billete que Luca Hoek, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, deberá refrendar el próximo mes de junio en la pruebas de selección que se disputarán en Palma de Mallorca, la cita fijada por la Federación para lograr la clasificación.

Tal y como deberá hacer también el sevillano Miguel Pérez-Godoy que concluyó segundo en la final de los 100 libre con una marca de 48.55 segundos, tres centésimas menos que la mínima.

Si la progresión de Hoek no parece tener límites, la evolución de la joven madrileña María Daza, de 18 años también, se antoja igualmente ilimitada como volvió a demostrar este domingo en la final de los 200 libre.

Apenas un día después de rebajar hasta en dos ocasiones el récord de España de los 100 libre la nadadora del Canoe volvió a la piscina en busca de un objetivo todavía más difícil amenazar la legendaria plusmarca nacional (1:56.19) de los 200 de Melanie Costa vigente desde el año 2013

Un crono que parece todavía lejos del alcance de María Daza como atestiguó el 1:57.15 con el que se colgó la medalla de oro, un crono que situó a la pupila de Ben Titley en la segunda plaza del clasificación española de todos los tiempos por detrás de Melanie Costa y delante de otra leyenda como Mireia Belmonte.

Pero Hoek y Daza no han sido los únicos nadadores que han brillado en Sabadell donde la onubense Alba Vázquez dominó con puño de hierro las pruebas de estilos, tras imponerse tanto en los 400 como en los 200 metros.

Tras espantar todos los fantasmas que le atormentaban desde hace años al mejorar, por fin, los tiempos que le habían convertido durante su etapa júnior en la gran esperanza de la natación española, Alba Vázquez parece una nadadora totalmente distinta.

Dominante como pocas tal y como demostró este domingo en una final de los 200 estilos en la que se impuso con un tiempo de 2:11.64 minutos que no sólo permitió a la andaluza aventajar en un segundo y medio a Emma Carrasco, su más inmediata perseguidora, sino también rebajar la mínima (2:11.85) fijada para nadar en los Europeos de París.

Un requisito que Vázquez también logró el pasado viernes en la final de los 400 libre, en la que se impuso con una marca 4:38.16 minutos, que pone a la nadadora del CN. Churriana con pie y medio en la capital francesa, en espera del selectivo que se disputará el próximo mes de junio en las piscinas Son Hugo de Palma de Mallorca.