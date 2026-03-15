Naito logra en Oslo, en una prueba reducida a una sola manga, su primera victoria y podio

Tomofumi Naito, de 33 años y que nunca antes había subido al podio en la Copa del Mundo, ganó con un único salto de 131,5 metros y 128,7 puntos. Tras él acabaron el esloveno Anze Lanisek (127 y 128,6) y el finlandés Antti Aalto (131 y 127,6).

El esloveno Domen Prevc, ganador y dominador de la Copa del Mundo, quedó noveno tras un salto de seguridad de 127,5 metros después de haber quedado en el puesto 42 el sábado.