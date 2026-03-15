15 de marzo de 2026 - 15:45
Naito logra en Oslo, en una prueba reducida a una sola manga, su primera victoria y podio
Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- El japonés Tomofumi Naito logró este domingo su primera victoria (y su primer podio) en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al ganar la segunda de las pruebas programadas para este fin de semana en el trampolín Holmenkollen de Oslo, esta vez reducida a una sola manga por motivos de seguridad debido a las fuertes ráfagas de viento.
Tomofumi Naito, de 33 años y que nunca antes había subido al podio en la Copa del Mundo, ganó con un único salto de 131,5 metros y 128,7 puntos. Tras él acabaron el esloveno Anze Lanisek (127 y 128,6) y el finlandés Antti Aalto (131 y 127,6).
El esloveno Domen Prevc, ganador y dominador de la Copa del Mundo, quedó noveno tras un salto de seguridad de 127,5 metros después de haber quedado en el puesto 42 el sábado.