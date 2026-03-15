Paraguay Open se puso en marcha en Rakiura

Lastimosamente los representantes nacionales quedaron eliminados este domingo Federico González Benítez, cedió ante el boliviano Boris Arias por 2-6,3-6, en 88 minutos de partido.

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En otro de los encuentros con presencia guaraní, Facundo Martínez Morel cayó frente al argentino Thiago Cigarrán, por por 0-6 y1-6 en solo 52 minutos.

Mientras que el joven paraguayo Alexander Báez fue eliminado por el también argentino Valentín Basel por 6-2, 2-6 y 6-1.

La jornada de mañana también tendrá en acción a Alex Santino Núñez Vera, quien disputará un exigente duelo ante el boliviano Murkel Dellien, uno de los jugadores más experimentados del circuito regional.

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El Paraguay Open Challenger 75 reúne a jugadores de diferentes países del continente y forma parte del circuito que permite sumar puntos para el ranking mundial de la ATP.

Además, representa una gran oportunidad para que los tenistas paraguayos se midan ante rivales de alto nivel y busquen abrirse camino dentro del tenis profesional internacional.

Vallejo, mañana

El mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21), entrará en acción mañana en el Paraguay Open.

Dani, quien ingresó al Top 100 recientemente, llega a este compromiso tras alcanzar los cuartos de final del Challenger de Santiago,

Vallejo buscará aprovechar la localía y el apoyo del público para intentar avanzar lo más lejos posible en el cuadro principal y seguir consolidándose como el máximo referente del tenis paraguayo.