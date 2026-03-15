Veronika Aigner y Oksana Masters, reinas de oros

Veronika Aiger, de 23 años y con discapacidad visual, se marcha de Cortina d'Ampezzo con oros en la combinada, descenso, gigante y eslalon y una plata en supergigante. Estos éxitos se suman a los dos oros en eslalon y gigante que logró en los anteriores Juegos en Pekín 2022.

La austriaca es una de las seis deportistas que han sumado cinco medallas en los Juegos Paralímpicos, aunque, en su caso, con cuatro oros y una plata, es la que mejores resultados ha tenido de todos. Solo se le ha acercado la estadounidense Oksana Masters, con discapacidad física, que logró cuatro oros entre esquí de fondo y biatlón y un bronce.

Los otros deportistas con cinco medallas son la surcoreana Yunji Kim (2 oros y 3 platas) y la ucraniana Oleksandra Kononova (1,1,3), ambas con discapacidad física; y el italiano Giacomo Bertagnolli junto a su guía Andrea Ravelli (2,2,1) y la china Yue Wang (2,1,2), con discapacidad visual.

Por detrás, en el selecto grupo de cuatro medallistas, destaca la española con discapacidad física Audrey Pascual, ganadora, a sus 21 años, de dos oros, una plata y un bronce.