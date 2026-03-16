Gonzalo Melgarejo: “Clasificar a los Juegos Olímpicos es un objetivo que tenemos como Team Paraguay”

El jugador paraguayo Gonzalo Melgarejo atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva.

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Luego de conquistar la medalla de oro en la etapa del circuito sudamericano disputada en Rancagua, el atleta dialogó en exclusiva con el programa El Polideportivo, que se emite todos los sábados desde las 14:00 por ABC Cardinal, y compartió detalles del proceso que viene desarrollando junto a su compañero Giuliano Massare, con la mirada puesta en el próximo ciclo olímpico.

Melgarejo explicó que la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es un objetivo claro para la dupla paraguaya, aunque reconoce que el camino es sumamente exigente. “No lo tomamos como una obligación, sino como un objetivo. Sabemos que es muy complicado porque para Sudamérica prácticamente hay un solo cupo, pero estamos trabajando en un proceso que iniciamos a finales de 2022”, señaló el jugador, quien ya había participado del ciclo anterior rumbo a Juegos Olímpicos de París 2024.

El reciente título en Chile marcó un punto importante dentro de ese proceso. El voleibolista recordó que la competencia fue especialmente dura por el alto nivel de las duplas participantes, destacando el dramático encuentro de cuartos de final ante Brasil, en el que lograron remontar un marcador adverso en el set decisivo. “Fue un partido increíble. Estábamos 10-5 abajo y terminamos ganando 15-12. Ese fue el duelo más difícil del torneo”, relató.

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El camino de la dupla paraguaya refleja un crecimiento progresivo en los últimos años. Melgarejo recordó que el equipo fue acumulando resultados importantes, como un bronce mundial histórico en 2023, además de medallas sudamericanas que confirmaron la evolución del proyecto deportivo.

“El proceso fue paso a paso: primero un bronce, después una plata y ahora el oro. Eso demuestra que el trabajo está dando frutos”, afirmó.

El jugador también se refirió a las exigencias del circuito internacional, donde el principal obstáculo suele ser el aspecto económico. Explicó que competir en el Beach Pro Tour implica una fuerte inversión para los atletas. “Para jugar dos torneos del nivel Challenger en México presupuestamos cerca de 6.000 dólares entre los dos para 15 días de estadía. La mayoría de los torneos están en Europa, por lo que es un esfuerzo grande”, comentó.

Más allá de los desafíos, Melgarejo destaca que actualmente puede dedicarse profesionalmente al deporte, combinando su preparación con su formación académica.

Licenciado en fisioterapia, también se desempeña como profesor, aunque hoy su prioridad es la competencia internacional.

Uno de los aspectos más llamativos de su carrera es su estatura. Con 1,70 metros, Melgarejo reconoce que es uno de los jugadores más bajos del circuito sudamericano, una desventaja que ha compensado con preparación física y análisis estratégico del juego.

“Nunca lo tomé como una limitación, sino como una oportunidad para desarrollar otras cualidades. Trabajo mucho el salto y estudio mucho el juego para sacar ventaja”, explicó.

El calendario de la temporada continúa cargado para la dupla paraguaya, que además de las próximas paradas del circuito sudamericano tendrá participación en torneos internacionales y el Juegos Suramericanos hacia fin de año.

Finalmente, Melgarejo también destacó el gran presente del voleibol de playa paraguayo, especialmente tras la histórica clasificación olímpica de la dupla femenina. “Las chicas están en un nivel impresionante. La garra guaraní las caracteriza mucho y ojalá sigan logrando grandes resultados para el país”, concluyó.