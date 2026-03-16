Primera jornada del Turf 2026

Rompió el fuego de la jornada del turf, la dosañera Victoria que se impuso en el premio “Precoces - Hembras” con la monta de Javier Portillo del stud Don Manima, en 35”21/100, quienes fueron laureados en la primera competencia del año.

Lea mas: Seis sueltas locales para arrancar

Luego, en el “Precoces - Machos”, festejó la caballeriza Santa Elena, con la victoria de Batacazo King, de la mano de Alcides Coronel, en 34”88/100.

El premio “Rey de la Recta” fue por tercera vez consecutiva para una dama, la veloz My Dream de Don Honorio, al mando de Marco Meza, en 34”22.

En sueltas por categorías, Exclusiva reprisó en lote del Hándicap Inferior Hembras, con el jockey Leonardo Giménez, en 1’16”18 para 1.200 metros, para felicidad del stud De la Popular. Francotirador del stud 8 Años ganó en igual distancia, entre pingos de la 6ª categoría, conducido por Juan Figueredo, en 1’16”58.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, al caer el telón, Quinteto de Oro del 22 de Septiembre “bailó” a los pingos de la 7ª categoría, con la fusta de Luis Franco, en 1’10”25.

Por otra parte, el Jockey Club celebró en dicha jornada las nuevas instalaciones de la lumínica de la ovalada pista de carreras.