El Magistral de León quiere estrenar la "norma de Gran Maestro" del argentino Faustino Oro

El jugador bonaerense, al que algunos han apodado como el "Messi del ajedrez", rozó su paso a la historia en el prestigioso torneo Aeroflot en Moscú donde perdió en el partido que le hubiera hecho convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia superando al estadounidense Abhimanyu Mishra, tras caer ante otro joven ajedrecista ruso, Alexey Grebnev, excampeón mundial sub-18.

Por delante tendrá más oportunidades, la primera el Abierto de Menorca el próximo mes de abril donde buscará un objetivo que, aunque no colocará su nombre en la historia ajedrecística, si demostrará su indiscutible talento que le han convertido en una de las figuras emergentes del tablero.

En la edición del Magistral de ajedrez del pasado año Faustino Oro puso en serios aprietos a la leyenda Viswanathan "Vishy" Anand en una de las semifinales, imponiéndose finalmente el "Rápido de Madrás" que, posteriormente, cedió el cetro del torneo al vietnamita Lê Quang Liêm.