Polideportivo
17 de marzo de 2026 - 21:47

Kick Boxing: Team Oliveira hace historia en Brasil con cuatro títulos internacionales

Maestro Jeová Evanilsom en el centro acompañando a sus campeones.
Maestro Jeová Evanilsom en el centro acompañando a sus campeones.

Bajo la conducción del maestro Jeová Evanilsom, el Team Oliveira protagonizó una noche inolvidable en la ciudad de Santa Helena, donde escribió una página dorada para el deporte de contacto de la frontera.

Por ABC Color

La delegación de Pedro Juan Caballero tuvo una actuación sobresaliente en la modalidad K1 Semi Profesional, logrando un pleno de victorias y conquistando cuatro títulos internacionales, un hito que reafirma el crecimiento competitivo del equipo en el ámbito regional.

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Los campeones Lucas Fabián, Marco Vilhalba, Éverton Aguirre y Osmar Gonzales se erigieron como los grandes protagonistas de la velada, imponiéndose en sus respectivas categorías y regresando a casa con los cinturones que simbolizan el esfuerzo, la preparación y el compromiso asumido.

Cada combate reflejó el carácter y la disciplina de los atletas, quienes representaron con orgullo a la frontera paraguaya, dejando en alto el nombre de su ciudad y consolidando a Team Oliveira como una referencia emergente en el circuito internacional.

La histórica presentación en suelo brasileño no solo marca un logro deportivo, sino también un mensaje claro: con trabajo sostenido, convicción y espíritu competitivo, desde la frontera también se forjan campeones capaces de trascender a nivel internacional.