Polideportivo
17 de marzo de 2026 - 21:32

ODESUR: Itinerario del Futsal FIFA para Panamá

Plantel femenino de futsal para los juegos en Panamá.
Plantel femenino de futsal para los juegos en Panamá.Gentileza

Las selecciones paraguayas de futsal FIFA Sub 17, ya conocen sus adversarios para la primera fase de la IV Edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026”.

Por ABC Color

Este certamen corre por cuenta de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), cada 4 años, con atletas de 14 a 17 años edad.

Una de las disciplinas donde Paraguay estará presente será el futsal FIFA.

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El certamen será del 13 al 17 de abril en la Arena Roberto Durán de la ciudad deportiva Irving Saladino,

Las albirrojas debutarán contra la anfitriona el 14 de abril y al día siguiente enfrentarán a Argentina.

El viernes 17 serán los partidos por el título, entre los dos primeros.

Team masculino para los juegos de ODESUR, en Panamá.
Team masculino para los juegos de ODESUR, en Panamá.

* Masculino. En cuanto a los muchachos, también debutarán contra Panamá, el 13 de abril, luego vendrán Brasil y Argentina. Los dos primeros jugarán por el oro.