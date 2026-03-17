ODESUR: Itinerario del Futsal FIFA para Panamá

Este certamen corre por cuenta de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), cada 4 años, con atletas de 14 a 17 años edad.

Una de las disciplinas donde Paraguay estará presente será el futsal FIFA.

Lea mas: Nacional U12 y U14 de la UFI

El certamen será del 13 al 17 de abril en la Arena Roberto Durán de la ciudad deportiva Irving Saladino,

Las albirrojas debutarán contra la anfitriona el 14 de abril y al día siguiente enfrentarán a Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes 17 serán los partidos por el título, entre los dos primeros.

* Masculino. En cuanto a los muchachos, también debutarán contra Panamá, el 13 de abril, luego vendrán Brasil y Argentina. Los dos primeros jugarán por el oro.