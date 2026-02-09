Polideportivo
09 de febrero de 2026 - 21:10

Nacional de Futsal FIFA/UFI Sub 12 y 14: Pastoreo y Badeña, los mejores

Pastorense fue la mejor representación entre los Sub 12 del Campeonato Nacional de Futsal FIFA “Carapeguá 2026”. El team de menudos jugadores del popular Pastoreo (Juan Manuel Frutos) se alzó con la copa al derrotar en la gran final a Caaguazú.
Los seleccionados de Pastoreo y Capitán Bado festejaron el título en el Campeonato Nacional “Carapeguá 2026” Categorías Sub 12 y Sub 14, respectivamente, concluyendo el pasado sábado.

Por ABC Color

El evento de futsal se desarrolló íntegramente en el parquet del polideportivo del Colegio San Alfonso de Carapeguá.

* Sub 12. El conjunto de Pastoreo, de la actual ciudad Dr. Juan Manuel Frutos, fueron los mejores entre los menores de 12 años, imponiéndose en la gran final por la mínima, 1-0 a su archirrival Caaguazú.

Completó el podio Amambay, que derrotó por 2 a 1 a Paranaense.

* Sub 14: En la categoría menores de 14 años se consagró Badeña, relegando nuevamente a Caaguazú al segundo puesto, venciendo por 4 a 3 en la final.

Badeña, campeón Sub 14.
Villarrica consiguió el bronce al derrotar 3-2 a su par de Tobatí.

* Premiación. Para la entrega de premios se contó con la presencia de Enrique Benítez, vicepresidente de la UFI, Freddy Yegros, Coordinador de Futsal FIFA y Édgar Escobar, asesor jurídico de la entidad.

El capitán campeón badeño recibe la gran copa por parte de Enrique Benítez, vicepresidente de la UFI, acompañado de autoridades del futsal FIFA del ente.
Excelente la organización por parte de la Federación Carapegüeña de Futsal FIFA, encabezada por Walter Ariel Cáceres, apoyado por su equipo de trabajo, quienes llevan adelante el estandarte de esta disciplina.

Otras selecciones participantes fueron: Villarrica, Fernando de la Mora, Minga Guazú y la anfitriona, Carapeguá.