Nacional de Futsal FIFA/UFI Sub 12 y 14: Pastoreo y Badeña, los mejores

El evento de futsal se desarrolló íntegramente en el parquet del polideportivo del Colegio San Alfonso de Carapeguá.
* Sub 12. El conjunto de Pastoreo, de la actual ciudad Dr. Juan Manuel Frutos, fueron los mejores entre los menores de 12 años, imponiéndose en la gran final por la mínima, 1-0 a su archirrival Caaguazú.
Completó el podio Amambay, que derrotó por 2 a 1 a Paranaense.
* Sub 14: En la categoría menores de 14 años se consagró Badeña, relegando nuevamente a Caaguazú al segundo puesto, venciendo por 4 a 3 en la final.
Villarrica consiguió el bronce al derrotar 3-2 a su par de Tobatí.
* Premiación. Para la entrega de premios se contó con la presencia de Enrique Benítez, vicepresidente de la UFI, Freddy Yegros, Coordinador de Futsal FIFA y Édgar Escobar, asesor jurídico de la entidad.
Excelente la organización por parte de la Federación Carapegüeña de Futsal FIFA, encabezada por Walter Ariel Cáceres, apoyado por su equipo de trabajo, quienes llevan adelante el estandarte de esta disciplina.
Otras selecciones participantes fueron: Villarrica, Fernando de la Mora, Minga Guazú y la anfitriona, Carapeguá.