Paraguay Open de Tenis: Dani debuta en casa

En la víspera arrancó el certamen tenístico, pues se había postergado la inauguración prevista para el lunes, debido a al adverso clima.

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Parte de la fase de clasificación sí ya había arrancado el domingo.

En la noche de este martes, uno de los últimos partidos lo disputaba el paraguayo Alex Santino Núñez contra el boliviano Murkel Dellien.

Resultados. Los primeros registros de ayer:

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Carlos Zárate (ARG) derrotó a Boris Arias (BOL) por 6/4 y retiro, Valerio Aboian (ARG) a Arklon Huertas del Pino (PER) 2/6, 6/3, 2/0 y retiro; Joao Schiessl (BRA) a Johannes Ingildsen (SUI) 6/4, 6/3, Thiago Cigarrán (ARG) a Valentín Basel (ARG) 7/5, 2/6, 6/4, Paulo Saraiba (BRA) a Franco Ribeiro (ARG) 6/3, 2/6, 6/4, Juan Prado (BOL) a Guido Justo (ARG) 6/3, 6/4, Alex Barrena (ARG) a Cannon Kingsley (USA) 7/5, 6/3.

Debut de Dani

El #1 de nuestro país, Daniel Vallejo (21 años, ATP #99) debutará hoy, no antes de las 20:00, contra el argentino Carlos Zárate, proveniente de la qualy.

Zárate, de 20 años, y 575 en el ranking de la ATP, le ganó ayer al boliviano Boris Arias, 6-4 y retiro.