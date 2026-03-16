Challenger ATP Paraguay Open: Cancelan jornada

Asimismo, anunció que daría comunicación de la reprogramación de los partidos de tenis previstos para ayer en el Rakiura, Luque.

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La fase de clasificación tuvo lugar el domingo y ayer debían iniciarse las justas por la llave principal del torneo, donde aparece como siembra #1 el paraguayo Daniel Vallejo (21 años, ATP #99).

Las personas que hayan abonado sus entradas serían validadadas para el arranque de las justas tenísticas.

* Debut de paraguayos. Debido a la reprogramación de los partidos, y siempre y cuando las condiciones climáticas mejoren, recién hoy se disputarán los cotejos de la ronda de 32, donde entraría en competencia Alex Santino Núñez, con Wild Card, jugando contra el boliviano Murkel Dellien (28 años, ATP 298). Hernando Escurra también ingresó con WC y jugará contra el brasileño Pedro Boscardin (23, ATP 241).

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Dani Vallejo debutaría recién este miércoles.

Otros partidos

Otros juegos previstos:

Carlos Zárate vs. Boris Arias, Thiago Cigarrán vs. Valentín Basel, Germán Justo vs. Juan Prado, Valerio Aboian vs. Arklon Huertas del Pino, Paulo Saraiva vs. Franco Ribero, Alex Barrena vs. Cannon Kingsley, Gonzalo Bueno vs. João Didoni, João Schiessl vs. Johannes Ingildsen y Conner Huertas vs. Julián Cundom, Mariano Kestelboim vs. Juan Varillas y Lautaro Midon vs. Gonzalo Villanueva.