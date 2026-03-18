Atletismo: Quinta jornada sabatina del Open

Las justas del atletismo se realizarán en las categorías Mayores, U20, U18 y U16, en distintas disciplinas, desde las 16:45.
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En Mayores de la rama femenina habrá competencia en 100 metros con vallas, lanzamiento de jabalina, 100 metros llanos, salto largo, 1.500 metros, salto alto y 400 metros llanos. Para las categorías de damas juveniles: 80 metros con vallas (U16), 100 metros con vallas (U18/U20), jabalina (U18/U20), 100 llanos (U18).
En Mayores masculino: Salto alto, 110 metros con vallas, 100 metros llanos, impulsión de bala, 1.500 metros, 400 metros llanos. Para las formativas: 100 metros con vallas (U16), 110 metros con vallas (U18/U20), impulsión de bala (U16/U18/U20), jabalina (U16/U18).